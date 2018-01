Week 17: AFC Targets & Touches

Tuesday, January 2, 2018

Targets and Touches will only have players’ six most recent games, regardless of whether they were active or on a bye. The most recent target/touch will be on the right side. I also decided to add carries inside the five-yard line for running backs rather than just red zone carries. Carries inside the five are more valuable overall as the average touchdown rate over the last 10 years from within five yards is 39 percent, with a substantial drop from further out.

All targets and touches data is compiled from Pro Football Reference. Cornerback data is sourced via Pro Football Focus. The NFC will be released on Tuesdays, while the AFC is published on Wednesday.

The goal of these articles is to give you an idea of what the usage looks like for each player within their offenses, allowing you to spot any positive or negative trends regarding how a player is being used, and most importantly — letting the numbers tell the story.

Note: With the fantasy seasons wrapped, for Week 16 and Week 17, I’ll be adding a greater range of players just for a visual for you to see where some usage has increased or decreased among lesser-known players. There will also be no analysis for Week 17 now that the season is over.

Baltimore Ravens

Targets: Mike Wallace (11, 8, 5, 10, 6, 13), Benjamin Watson (3, 5, 1, 4, 6, 10), Jeremy Maclin (5, 8, 11, 1, 0, 0), Javorius Allen (1, 1, 2, 3, 1, 1), Danny Woodhead (4, 2, 5, 7, 6, 6), Chris Moore (3, 4, 3, 3, 2, 3), Nick Boyle (1, 3, 1, 2, 4, 3), Alex Collins (2, 2, 2, 8, 4, 6), Breshad Perriman (2, 0, 0, 2, 4, 0), Michael Campanaro (0, 0, 3, 1, 2, 4), Maxx Williams (1, 2, 0, 1, 3, 0), Patrick Ricard (0, 1, 1, 0, 0, 1)





Carries: Alex Collins (16, 15, 18, 12, 18, 20), Javorius Allen (5, 7, 6, 13, 8, 5), Danny Woodhead (4, 3, 2, 1, 1, 1), Michael Campanaro (0, 0, 0, 0, 1, 0), Chris Moore (0, 1, 0, 0, 0, 0), Maxx Williams (0, 0, 0, 1, 0, 0)





RZ Targets: Benjamin Watson (0, 2, 0, 0, 1, 1), Mike Wallace (1, 0, 1, 1, 1, 2), Nick Boyle (1, 0, 0, 1, 2, 1), Danny Woodhead (0, 0, 1, 2, 0, 2), Chris Moore (0, 0, 0, 1, 0, 1), Javorius Allen (1, 0, 0, 0, 0, 0), Maxx Williams (0, 0, 0, 0, 1, 0), Alex Collins (0, 0, 0, 1, 1, 0), Michael Campanaro (0, 0, 0, 0, 1, 0), Patrick Ricard (0, 1, 1, 0, 0, 0)





RZ Carries: Javorius Allen (1, 3, 2, 2, 4, 0), Alex Collins (2, 4, 3, 5, 4, 2), Danny Woodhead (0, 1, 0, 1, 0, 0)





Inside 5 Carries: Javorius Allen (0, 1, 1, 1, 0, 0), Alex Collins (0, 0, 0, 2, 0, 0)





Coverage Data (via PFF): Brandon Carr (3-43-0, 2-10-0, 8-141-0, 3-36-0, 3-50-0, 3-16-0), Jimmy Smith (5-108-0, 1-31-0, 0, 0, 0, 0), Lardarius Webb (2-10-0, 2-38-0, 1-5-0, 1-1-0, 0, 0), Marlon Humphrey (0, 5-116-0, 6-37-0, 1-16-0, 2-39-0, 3-37-0), Maurice Canady (2-3-0, 3-17-0, 2-12-0, 4-28-0, 1-9-0, 7-105-1)





Buffalo Bills

Targets: LeSean McCoy (4, 5, 0, 5, 7, 3), Charles Clay (4, 3, 5, 9, 10, 8), Zay Jones (10, 7, 0, 2, 1, 3), Deonte Thompson (2, 8, 1, 4, 5, 3), Jordan Matthews (3, 3, 0, 0, 0, 0), Nick O'Leary (2, 0, 1, 2, 1, 2), Kelvin Benjamin (0, 0, 8, 2, 7, 3), Andre Holmes (0, 1, 0, 0, 0, 0), Mike Tolbert (0, 0, 0, 0, 2, 2), Travaris Cadet (3, 5, 0, 1, 1, 0), Brandon Tate (0, 0, 0, 1, 3, 0), Patrick DiMarco (0, 0, 0, 2, 1, 1), Logan Thomas (0, 2, 0, 0, 0, 0), Marcus Murphy (0, 0, 0, 0, 0, 2)





Carries: LeSean McCoy (22, 15, 32, 20, 17, 11), Mike Tolbert (0, 0, 6, 0, 3, 7), Travaris Cadet (6, 4, 4, 4, 1, 0), Marcus Murphy (0, 0, 0, 0, 0, 7)





RZ Targets: LeSean McCoy (0, 2, 0, 1, 1, 1), Charles Clay (0, 1, 0, 0, 4, 0), Zay Jones (1, 3, 0, 0, 0, 0), Kelvin Benjamin (0, 0, 1, 0, 1, 0), Nick O'Leary (0, 0, 0, 0, 0, 1), Patrick DiMarco (0, 0, 0, 1, 1, 0), Deonte Thompson (0, 1, 0, 1, 0, 0), Mike Tolbert (0, 0, 0, 0, 1, 0)





RZ Carries: LeSean McCoy (1, 2, 1, 3, 2, 1), Marcus Murphy (0, 0, 0, 0, 0, 2), Travaris Cadet (0, 1, 0, 0, 0, 0)





Inside 5 Carries: LeSean McCoy (0, 0, 0, 3, 0, 1)





Coverage Data (via PFF): E.J. Gaines (6-28-0, 1-8-0, 1-0-0, 2-20-0, 0, 4-16-0), Lafayette Pitts (0, 1-13-0, 0, 0, 0, 0), Leonard Johnson (7-80-1, 1-5-0, 0, 9-95-0, 4-58-0, 7-86-0), Shareece Wright (0, 0, 0, 0, 2-21-0, 0), Tre'Davious White (2-19-0, 2-34-0, 0, 3-58-0, 0, 4-45-0)





Cincinnati Bengals

Targets: A.J. Green (8, 16, 12, 4, 10, 10), Brandon LaFell (6, 7, 6, 6, 6, 4), Tyler Kroft (4, 2, 1, 4, 5, 8), Giovani Bernard (1, 3, 8, 5, 7, 9), Joe Mixon (3, 1, 0, 0, 3, 1), Tyler Boyd (2, 3, 4, 0, 6, 7), Josh Malone (1, 2, 1, 3, 1, 0), Alex Erickson (1, 0, 1, 2, 0, 0), C.J. Uzomah (0, 1, 1, 4, 1, 2), Brian Hill (0, 0, 1, 0, 1, 0), Ryan Hewitt (0, 0, 1, 0, 0, 0)





Carries: Joe Mixon (23, 7, 0, 0, 3, 18), Giovani Bernard (3, 13, 11, 14, 23, 10), Brian Hill (0, 0, 2, 5, 4, 0), Josh Malone (0, 0, 0, 1, 1, 0)





RZ Targets: A.J. Green (1, 5, 0, 0, 0, 2), Tyler Kroft (2, 0, 0, 0, 3, 2), Brandon LaFell (0, 0, 1, 1, 0, 0), Giovani Bernard (0, 0, 0, 0, 3, 0), C.J. Uzomah (0, 0, 0, 0, 1, 0), Josh Malone (0, 1, 0, 0, 0, 0), Tyler Boyd (1, 0, 0, 0, 1, 0), Alex Erickson (0, 0, 0, 1, 0, 0)





RZ Carries: Joe Mixon (7, 1, 0, 0, 0, 2), Giovani Bernard (1, 1, 0, 2, 3, 0), Brian Hill (0, 0, 0, 0, 2, 0)





Inside 5 Carries: Joe Mixon (1, 0, 0, 0, 0, 0), Giovani Bernard (0, 0, 0, 1, 0, 0)





Coverage Data (via PFF): Adam Jones (1-8-0, 1-20-0, 0, 0, 0, 0), Darqueze Dennard (0, 3-13-0, 3-27-0, 3-19-0, 6-47-0, 2-13-0), Dre Kirkpatrick (4-65-0, 7-76-1, 0, 0, 4-47-0, 3-20-1), Keivarae Russell (0, 0, 3-26-0, 0, 0, 0), Tony McRae (0, 0, 0, 1-20-1, 0, 0), William Jackson (0, 2-5-0, 1-3-0, 0, 0, 0)





Cleveland Browns

Targets: Duke Johnson (5, 4, 4, 7, 7, 6), Ricardo Louis (2, 0, 0, 1, 1, 2), David Njoku (4, 6, 2, 3, 3, 3), Seth DeValve (2, 3, 3, 4, 4, 1), Corey Coleman (8, 4, 6, 3, 6, 6), Rashard Higgins (3, 0, 1, 2, 3, 4), Josh Gordon (0, 11, 6, 11, 8, 7), Isaiah Crowell (2, 1, 3, 5, 4, 0), Kenny Britt (2, 3, 0, 0, 0, 0), Bryce Treggs (1, 0, 0, 0, 0, 0), Sammie Coates (0, 0, 0, 1, 0, 0), Dan Vitale (1, 0, 1, 0, 0, 0), Randall Telfer (0, 0, 2, 0, 0, 0), Marquez Williams (0, 0, 0, 0, 0, 1)





Carries: Isaiah Crowell (16, 10, 19, 5, 12, 15), Duke Johnson (6, 7, 6, 7, 4, 6), Matt Dayes (0, 0, 0, 0, 1, 0)





RZ Targets: David Njoku (0, 1, 0, 0, 0, 0), Corey Coleman (1, 2, 1, 0, 1, 0), Duke Johnson (1, 1, 1, 1, 0, 0), Rashard Higgins (1, 0, 0, 0, 1, 1), Isaiah Crowell (0, 0, 0, 1, 0, 0), Josh Gordon (0, 1, 1, 0, 0, 0), Marquez Williams (0, 0, 0, 0, 0, 1), Randall Telfer (0, 0, 1, 0, 0, 0)





RZ Carries: Isaiah Crowell (6, 0, 0, 0, 0, 2), Duke Johnson (1, 2, 1, 1, 0, 1)





Inside 5 Carries: Isaiah Crowell (1, 0, 0, 0, 0, 0), Duke Johnson (0, 0, 0, 0, 0, 1)





Coverage Data (via PFF): Briean Boddy-Calhoun (1-18-0, 2-10-0, 0, 0, 0, 4-33-0), C.J. Smith (0, 0, 0, 1-12-0, 0, 0), Jamar Taylor (0, 3-63-0, 4-25-0, 0, 2-40-0, 5-40-0), Jason McCourty (6-75-0, 9-127-1, 10-105-3, 4-49-0, 2-12-0, 4-78-0), Justin Currie (0, 0, 0, 0, 0, 1-5-0), Mike Jordan (0, 0, 2-13-0, 2-30-0, 0, 1-20-1)





Denver Broncos

Targets: Demaryius Thomas (8, 10, 12, 8, 6, 8), Emmanuel Sanders (6, 7, 4, 9, 0, 0), Bennie Fowler (4, 4, 0, 0, 3, 6), C.J. Anderson (0, 7, 2, 1, 9, 1), Devontae Booker (2, 1, 2, 1, 8, 1), Cody Latimer (4, 3, 3, 4, 0, 0), Jamaal Charles (3, 5, 3, 0, 0, 0), Virgil Green (3, 1, 0, 1, 0, 1), Jordan Taylor (0, 0, 0, 0, 2, 8), Jeff Heuerman (0, 0, 2, 1, 2, 2), Austin Traylor (4, 2, 0, 0, 2, 0), Isaiah McKenzie (0, 0, 0, 0, 2, 3), Andy Janovich (0, 0, 0, 0, 2, 0), De'Angelo Henderson (0, 0, 0, 0, 1, 1)





Carries: C.J. Anderson (5, 15, 22, 30, 16, 18), Devontae Booker (6, 2, 9, 11, 8, 3), Jamaal Charles (1, 3, 0, 0, 0, 0), De'Angelo Henderson (0, 0, 0, 0, 1, 5), Andy Janovich (1, 0, 1, 1, 0, 0)





RZ Targets: Demaryius Thomas (1, 1, 3, 1, 0, 2), Emmanuel Sanders (0, 0, 2, 0, 0, 0), C.J. Anderson (0, 0, 1, 0, 0, 0), Devontae Booker (1, 1, 0, 0, 1, 0), Virgil Green (1, 0, 0, 1, 0, 0), Jamaal Charles (0, 0, 2, 0, 0, 0), Austin Traylor (0, 0, 0, 0, 1, 0), Isaiah McKenzie (0, 0, 0, 0, 0, 1)





RZ Carries: C.J. Anderson (0, 0, 3, 3, 1, 0), Devontae Booker (1, 1, 1, 3, 0, 1), Andy Janovich (0, 0, 1, 0, 0, 0), De'Angelo Henderson (0, 0, 0, 0, 0, 2)





Inside 5 Carries: C.J. Anderson (0, 0, 2, 0, 1, 0), Andy Janovich (0, 0, 1, 0, 0, 0), Devontae Booker (1, 0, 0, 0, 0, 0)





Coverage Data (via PFF): Aqib Talib (0, 0, 0, 2-8-0, 1-13-0, 0), Bradley Roby (2-19-0, 2-42-0, 0, 2-14-0, 5-103-1, 1-7-0), Brendan Langley (2-63-1, 0, 0, 0, 0, 4-61-0), Chris Harris Jr. (0, 2-37-0, 1-5-0, 3-36-0, 2-52-1, 1-17-0), Marcus Rios (0, 0, 0, 0, 0, 7-86-0)





Houston Texans

Targets: DeAndre Hopkins (10, 14, 16, 13, 6, 0), Bruce Ellington (8, 2, 0, 0, 0, 0), Stephen Anderson (0, 12, 6, 3, 2, 2), Will Fuller (0, 0, 5, 5, 5, 2), Lamar Miller (3, 4, 2, 4, 1, 0), Braxton Miller (6, 4, 0, 0, 2, 4), C.J. Fiedorowicz (8, 3, 0, 0, 0, 0), Alfred Blue (2, 1, 0, 1, 0, 5), Andre Ellington (0, 6, 2, 0, 0, 1), DeAndrew White (0, 0, 6, 1, 0, 0), Chris Thompson (0, 2, 0, 0, 0, 3), Cobi Hamilton (0, 0, 0, 1, 0, 5), Jay Prosch (0, 0, 0, 1, 0, 1), Ryan Malleck (0, 0, 0, 0, 1, 0)





Carries: Lamar Miller (17, 15, 17, 9, 10, 8), Alfred Blue (8, 4, 0, 12, 16, 18), Andre Ellington (0, 2, 3, 0, 0, 0)





RZ Targets: DeAndre Hopkins (0, 3, 1, 0, 1, 0), Stephen Anderson (0, 4, 0, 0, 0, 0), Bruce Ellington (3, 0, 0, 0, 0, 0), Lamar Miller (1, 0, 0, 0, 1, 0), Will Fuller (0, 0, 0, 0, 1, 0), Braxton Miller (1, 0, 0, 0, 2, 0), C.J. Fiedorowicz (1, 0, 0, 0, 0, 0), Alfred Blue (1, 1, 0, 0, 0, 0), Jay Prosch (0, 0, 0, 0, 0, 1)





RZ Carries: Lamar Miller (1, 1, 0, 0, 2, 0), Alfred Blue (0, 3, 0, 0, 2, 2), Andre Ellington (0, 2, 0, 0, 0, 0)





Inside 5 Carries: Lamar Miller (1, 0, 0, 0, 0, 0), Alfred Blue (0, 1, 0, 0, 1, 1), Andre Ellington (0, 1, 0, 0, 0, 0)





Coverage Data (via PFF): Johnathan Joseph (2-26-0, 3-12-0, 3-65-0, 5-115-0, 2-49-0, 2-5-0), Kareem Jackson (2-10-0, 2-33-0, 4-47-0, 3-34-2, 4-65-0, 1-8-0), Kevin Johnson (3-8-0, 3-49-1, 4-57-0, 3-51-0, 3-12-1, 2-10-0), Marcus Williams (1-22-0, 1--1-0, 0, 0, 0, 0), Treston Decoud (0, 0, 0, 0, 1-9-0, 0)





Indianapolis Colts





Targets: T.Y. Hilton (5, 6, 4, 7, 12, 6), Jack Doyle (8, 5, 3, 8, 10, 5), Donte Moncrief (3, 8, 0, 0, 0, 0), Kamar Aiken (0, 2, 0, 1, 2, 1), Frank Gore (5, 0, 1, 4, 2, 3), Chester Rogers (4, 6, 4, 3, 4, 4), Marlon Mack (2, 2, 3, 1, 2, 3), Brandon Williams (0, 2, 3, 1, 0, 0), Darrell Daniels (0, 0, 0, 0, 0, 1), Ross Travis (0, 0, 2, 2, 1, 0), Josh Ferguson (0, 3, 0, 1, 0, 0), K.J. Brent (0, 0, 0, 0, 0, 1)





Carries: Frank Gore (17, 13, 36, 10, 17, 24), Marlon Mack (4, 6, 7, 6, 4, 7), Chester Rogers (0, 1, 0, 1, 0, 0)





RZ Targets: Jack Doyle (1, 0, 1, 1, 2, 1), T.Y. Hilton (0, 0, 0, 0, 2, 0), Donte Moncrief (1, 0, 0, 0, 0, 0), Kamar Aiken (0, 1, 0, 0, 0, 0), Darrell Daniels (0, 0, 0, 0, 0, 1), Frank Gore (0, 0, 0, 0, 1, 0), Chester Rogers (1, 0, 0, 0, 1, 0), Marlon Mack (0, 0, 1, 0, 0, 0), Ross Travis (0, 0, 0, 0, 1, 0)





RZ Carries: Frank Gore (5, 2, 1, 0, 2, 1), Marlon Mack (0, 0, 2, 1, 0, 4)





Inside 5 Carries: Marlon Mack (0, 0, 0, 0, 0, 1)





Coverage Data (via PFF): Chris Milton (0, 0, 0, 0, 0, 2-43-0), D.J. White (0, 0, 0, 3-45-1, 0, 0), Kenny Moore II (1-19-0, 5-80-0, 2-55-0, 3-49-0, 4-40-0, 3-25-0), Nate Hairston (6-52-0, 5-36-2, 0, 0, 1-9-0, 1-5-0), Pierre Desir (2-16-0, 3-21-0, 0, 0, 0, 0), Quincy Wilson (0, 2-36-0, 2-18-0, 6-76-0, 1-2-0, 2-15-0)





Jacksonville Jaguars

Targets: Marqise Lee (2, 10, 6, 0, 0, 0), Keelan Cole (7, 3, 3, 9, 13, 8), Allen Hurns (0, 0, 0, 0, 0, 5), Dede Westbrook (10, 9, 8, 2, 7, 9), Leonard Fournette (3, 4, 6, 0, 3, 5), Marcedes Lewis (2, 5, 2, 2, 1, 3), T.J. Yeldon (6, 2, 0, 5, 10, 2), Chris Ivory (0, 1, 0, 0, 0, 0), James O'Shaughnessy (2, 1, 1, 2, 6, 2), Jaydon Mickens (0, 0, 0, 5, 4, 0), Ben Koyack (0, 0, 0, 1, 2, 0), Jaelen Strong (0, 0, 0, 0, 4, 0), Larry Pinkard (0, 0, 1, 0, 0, 0)





Carries: Leonard Fournette (12, 20, 24, 0, 18, 19), Chris Ivory (1, 4, 6, 17, 0, 0), T.J. Yeldon (3, 0, 2, 7, 5, 4), Corey Grant (0, 0, 0, 10, 0, 0), Tommy Bohanon (0, 0, 0, 2, 0, 0)





RZ Targets: Marqise Lee (0, 1, 0, 0, 0, 0), James O'Shaughnessy (1, 0, 0, 0, 4, 0), Jaydon Mickens (0, 0, 0, 3, 2, 0), Keelan Cole (0, 1, 0, 1, 0, 0), Chris Ivory (0, 1, 0, 0, 0, 0), Dede Westbrook (0, 1, 2, 0, 1, 0), Leonard Fournette (0, 1, 0, 0, 0, 0), T.J. Yeldon (0, 0, 0, 1, 0, 0), Jaelen Strong (0, 0, 0, 0, 1, 0)





RZ Carries: Leonard Fournette (0, 6, 4, 0, 1, 0), Chris Ivory (0, 1, 0, 5, 0, 0), T.J. Yeldon (0, 0, 0, 1, 2, 1), Tommy Bohanon (0, 0, 0, 2, 0, 0), Corey Grant (0, 0, 0, 1, 0, 0)





Inside 5 Carries: Leonard Fournette (0, 2, 1, 0, 1, 0), Chris Ivory (0, 0, 0, 3, 0, 0), Tommy Bohanon (0, 0, 0, 2, 0, 0), T.J. Yeldon (0, 0, 0, 0, 2, 0)





Coverage Data (via PFF): A.J. Bouye (2-24-0, 6-37-0, 2-8-0, 3-29-0, 2-16-0, 1-5-0), Aaron Colvin (1-7-0, 8-52-0, 3-20-0, 3-18-0, 1-6-0, 1-5-0), Jalen Ramsey (3-4-0, 3-58-1, 2-81-1, 4-80-1, 3-36-0, 3-18-0)







Kansas City Chiefs





Targets: Travis Kelce (4, 8, 13, 7, 8, 0), Tyreek Hill (11, 9, 6, 6, 7, 0), Kareem Hunt (1, 5, 3, 9, 4, 0), Albert Wilson (7, 5, 7, 2, 8, 11), Demarcus Robinson (4, 3, 0, 0, 0, 10), Demetrius Harris (2, 0, 3, 2, 7, 4), Charcandrick West (4, 0, 2, 1, 4, 0), DeAnthony Thomas (0, 0, 0, 2, 0, 1), Anthony Sherman (1, 0, 0, 0, 0, 4), Akeem Hunt (1, 1, 0, 0, 0, 2), Jehu Chesson (0, 0, 0, 0, 0, 3), Orson Charles (0, 0, 0, 1, 1, 0)





Carries: Kareem Hunt (11, 9, 25, 24, 29, 1), Charcandrick West (0, 0, 3, 5, 0, 0), Tyreek Hill (2, 0, 0, 0, 1, 0), Anthony Sherman (0, 0, 0, 0, 0, 14), Akeem Hunt (1, 1, 0, 0, 0, 4)





RZ Targets: Travis Kelce (0, 1, 4, 1, 1, 0), Albert Wilson (1, 1, 1, 0, 2, 1), Demetrius Harris (0, 0, 0, 1, 3, 0), Kareem Hunt (0, 1, 0, 2, 1, 0), Charcandrick West (0, 0, 1, 0, 3, 0), Demarcus Robinson (0, 1, 0, 0, 0, 3), Tyreek Hill (0, 0, 0, 1, 1, 0), Anthony Sherman (0, 0, 0, 0, 0, 1)





RZ Carries: Kareem Hunt (0, 1, 2, 7, 7, 0), Anthony Sherman (0, 0, 0, 0, 0, 4), Tyreek Hill (0, 0, 0, 0, 1, 0), Charcandrick West (0, 0, 1, 0, 0, 0)





Inside 5 Carries: Kareem Hunt (0, 0, 1, 1, 2, 0), Anthony Sherman (0, 0, 0, 0, 0, 2)





Coverage Data (via PFF): Darrelle Revis (0, 3-29-0, 1-8-0, 1-15-0, 2-31-0, 2-31-0), Keith Reaser (0, 0, 0, 0, 0, 1-5-0), Kenneth Acker (0, 0, 0, 0, 0, 4-50-0), Leon McQuay (0, 0, 0, 0, 0, 1-7-0), Marcus Peters (5-20-1, 3-23-0, 0, 0, 4-59-0, 0), Phillip Gaines (0, 0, 0, 0, 0, 3-23-0), Steven Nelson (4-47-0, 6-143-0, 5-23-0, 2-19-0, 3-30-0, 1-11-0), Terrance Mitchell (0, 3-55-0, 4-36-0, 1-9-0, 0, 5-80-1)





Los Angeles Chargers





Targets: Keenan Allen (14, 14, 8, 8, 10, 12), Melvin Gordon (3, 4, 3, 8, 3, 7), Tyrell Williams (3, 3, 4, 7, 6, 4), Travis Benjamin (3, 6, 4, 4, 5, 5), Hunter Henry (5, 9, 6, 3, 0, 0), Antonio Gates (2, 4, 1, 3, 8, 6), Austin Ekeler (3, 3, 3, 1, 0, 0), Mike Williams (0, 0, 3, 1, 3, 1), Branden Oliver (0, 0, 0, 1, 1, 1), Sean McGrath (0, 0, 0, 0, 2, 0), Derek Watt (0, 0, 0, 0, 1, 0), Jeff Cumberland (0, 0, 2, 0, 0, 0)





Carries: Melvin Gordon (21, 19, 22, 19, 19, 17), Austin Ekeler (6, 4, 4, 2, 0, 0), Branden Oliver (0, 0, 0, 0, 8, 7), Travis Benjamin (1, 0, 1, 1, 1, 2), Andre Williams (0, 0, 7, 0, 0, 0), Derek Watt (0, 0, 1, 0, 1, 1)





RZ Targets: Keenan Allen (2, 7, 2, 0, 0, 2), Hunter Henry (1, 1, 2, 0, 0, 0), Antonio Gates (1, 1, 0, 1, 1, 1), Melvin Gordon (0, 0, 0, 1, 1, 0), Austin Ekeler (2, 0, 1, 0, 0, 0), Mike Williams (0, 0, 2, 0, 0, 0), Travis Benjamin (0, 1, 0, 0, 0, 0), Jeff Cumberland (0, 0, 1, 0, 0, 0)





RZ Carries: Melvin Gordon (4, 3, 5, 3, 3, 4), Austin Ekeler (4, 1, 0, 0, 0, 0), Andre Williams (0, 0, 2, 0, 0, 0), Branden Oliver (0, 0, 0, 0, 0, 2)





Inside 5 Carries: Melvin Gordon (2, 1, 1, 2, 2, 0)





Coverage Data (via PFF): Casey Hayward (3-22-0, 3-76-0, 0, 2-70-1, 2-22-0, 1-11-0), Desmond King (4-36-0, 2-10-0, 4-44-1, 5-16-1, 3-28-0, 3-47-0), Trevor Williams (4-70-0, 3-60-1, 0, 2-16-0, 1-11-0, 2-17-0)





Miami Dolphins





Targets: Jarvis Landry (9, 6, 8, 13, 7, 10), Kenny Stills (6, 13, 4, 6, 6, 7), DeVante Parker (3, 4, 6, 12, 10, 7), Julius Thomas (6, 3, 4, 4, 0, 0), Kenyan Drake (4, 5, 6, 11, 3, 3), Damien Williams (5, 0, 0, 0, 0, 0), Jakeem Grant (0, 0, 4, 1, 6, 5), Anthony Fasano (0, 1, 1, 2, 0, 3), A.J. Derby (0, 0, 0, 0, 5, 4), De'Veon Smith (0, 0, 0, 0, 0, 3), MarQueis Gray (0, 0, 1, 0, 0, 0), Senorise Perry (0, 0, 0, 0, 0, 1)





Carries: Kenyan Drake (9, 23, 25, 16, 13, 14), Damien Williams (8, 0, 0, 0, 0, 0), Senorise Perry (0, 5, 0, 0, 0, 3), MarQueis Gray (0, 0, 1, 2, 0, 1), Jakeem Grant (0, 1, 0, 1, 1, 0)





RZ Targets: Jarvis Landry (1, 2, 3, 2, 0, 3), DeVante Parker (1, 0, 0, 3, 1, 0), Julius Thomas (1, 1, 0, 1, 0, 0), Kenny Stills (1, 0, 1, 0, 0, 2), A.J. Derby (0, 0, 0, 0, 2, 2), Damien Williams (1, 0, 0, 0, 0, 0), Kenyan Drake (1, 0, 1, 0, 0, 0), Jakeem Grant (0, 0, 0, 0, 0, 1)





RZ Carries: Kenyan Drake (0, 1, 2, 5, 2, 1)





Inside 5 Carries: Kenyan Drake (0, 0, 0, 3, 0, 0)





Coverage Data (via PFF): Alterraun Verner (1-22-0, 1-20-0, 1-1-0, 0, 1-11-0, 0), Bobby McCain (2-23-0, 1-6-0, 4-36-0, 2-41-0, 9-99-0, 1-2-0), Cordrea Tankersley (5-95-0, 0, 0, 0, 0, 0), Walt Aikens (0, 0, 0, 0, 0, 1-5-0), Xavien Howard (0, 2-30-0, 0, 1-7-0, 2-45-0, 3-37-0)







New England Patriots





Targets: Brandin Cooks (7, 3, 7, 7, 5, 11), Rob Gronkowski (8, 11, 0, 13, 7, 0), Danny Amendola (4, 4, 9, 4, 3, 7), James White (2, 6, 4, 3, 0, 0), Chris Hogan (0, 0, 5, 0, 0, 0), Rex Burkhead (2, 4, 5, 1, 0, 0), Dion Lewis (2, 0, 5, 2, 5, 7), Dwayne Allen (2, 1, 5, 1, 2, 1), Phillip Dorsett (1, 0, 0, 1, 1, 5), Jacob Hollister (0, 1, 0, 1, 2, 1), James Develin (0, 0, 1, 1, 0, 1), Kenny Britt (0, 0, 0, 1, 2, 2), Brandon Bolden (0, 0, 0, 0, 0, 4), Mike Gillislee (0, 0, 0, 0, 1, 0)





Carries: Dion Lewis (15, 15, 5, 13, 24, 26), Mike Gillislee (0, 0, 0, 0, 6, 0), Rex Burkhead (13, 12, 5, 4, 0, 0), James White (3, 5, 0, 0, 0, 0), Brandon Bolden (0, 0, 0, 0, 2, 9), Brandin Cooks (1, 1, 0, 0, 1, 3), Jacob Hollister (0, 0, 0, 0, 1, 0)





RZ Targets: Rob Gronkowski (2, 0, 0, 3, 3, 0), Brandin Cooks (1, 0, 0, 1, 1, 3), Chris Hogan (0, 0, 1, 0, 0, 0), Danny Amendola (0, 0, 2, 0, 0, 0), James White (0, 0, 1, 1, 0, 0), Dion Lewis (0, 0, 1, 0, 2, 2), Rex Burkhead (1, 1, 0, 0, 0, 0), Dwayne Allen (0, 0, 1, 0, 0, 0), Jacob Hollister (0, 0, 0, 1, 0, 0)





RZ Carries: Dion Lewis (4, 1, 0, 3, 5, 7), Mike Gillislee (0, 0, 0, 0, 2, 0), James White (0, 1, 0, 0, 0, 0), Rex Burkhead (2, 4, 1, 3, 0, 0), Brandin Cooks (0, 0, 0, 0, 0, 1), Brandon Bolden (0, 0, 0, 0, 0, 1), Jacob Hollister (0, 0, 0, 0, 1, 0)





Inside 5 Carries: Mike Gillislee (0, 0, 0, 0, 1, 0), Rex Burkhead (2, 2, 1, 1, 0, 0), Dion Lewis (1, 0, 0, 0, 2, 1)





Coverage Data (via PFF): Mackensie Alexander (0, 0, 1-21-0, 0, 1-10-0, 1-5-0), Terence Newman (2-2-0, 0, 0, 2-57-0, 2-17-0, 1-6-0), Trae Waynes (2-61-0, 3-37-0, 4-33-0, 1-6-0, 3-36-0, 3-52-0), Xavier Rhodes (7-111-2, 4-52-0, 2-28-0, 4-45-0, 3-18-0, 4-74-0)





New York Jets





Targets: Robby Anderson (10, 12, 6, 12, 7, 3), Jermaine Kearse (11, 10, 6, 5, 8, 7), Austin Seferian-Jenkins (7, 3, 4, 2, 8, 0), Matt Forte (1, 3, 3, 5, 1, 0), Bilal Powell (1, 3, 0, 1, 1, 2), Elijah McGuire (1, 0, 0, 3, 1, 6), Chad Hansen (1, 3, 0, 3, 1, 4), ArDarius Stewart (0, 0, 1, 1, 0, 2), Eric Tomlinson (0, 0, 0, 0, 0, 2), Neal Sterling (0, 0, 0, 0, 0, 8), Lawrence Thomas (1, 0, 1, 0, 1, 0), JoJo Natson (1, 0, 0, 2, 0, 2)





Carries: Bilal Powell (9, 18, 13, 13, 19, 13), Matt Forte (10, 15, 6, 7, 8, 0), Elijah McGuire (5, 5, 1, 4, 0, 4), ArDarius Stewart (0, 3, 0, 0, 0, 0), Robby Anderson (0, 1, 0, 0, 0, 1), Lawrence Thomas (0, 0, 0, 1, 0, 0), JoJo Natson (0, 0, 0, 1, 0, 0)





RZ Targets: Austin Seferian-Jenkins (3, 1, 0, 0, 1, 0), Robby Anderson (0, 2, 0, 3, 1, 0), Jermaine Kearse (2, 2, 0, 0, 0, 1), Bilal Powell (0, 3, 0, 0, 0, 0), Matt Forte (1, 1, 0, 1, 0, 0), Elijah McGuire (0, 0, 0, 1, 0, 1), Chad Hansen (0, 0, 0, 1, 0, 0), Lawrence Thomas (1, 0, 0, 0, 0, 0), Neal Sterling (0, 0, 0, 0, 0, 1)





RZ Carries: Bilal Powell (1, 7, 0, 4, 1, 0), Matt Forte (0, 3, 0, 2, 2, 0), Elijah McGuire (0, 1, 0, 0, 0, 0), Robby Anderson (0, 1, 0, 0, 0, 0)





Inside 5 Carries: Bilal Powell (0, 5, 0, 1, 0, 0), Matt Forte (0, 0, 0, 2, 0, 0)





Coverage Data (via PFF): Buster Skrine (2-27-0, 3-23-0, 1-5-0, 5-22-0, 3-46-0, 6-54-1), Darryl Roberts (3-71-0, 0, 1-27-0, 0, 0, 0), Juston Burris (0, 0, 0, 1-23-0, 0, 5-81-0), Morris Claiborne (1-6-0, 2-50-1, 8-103-1, 4-27-1, 3-40-0, 2-17-0), Rashard Robinson (0, 3-98-1, 0, 0, 0, 0)





Oakland Raiders





Targets: Michael Crabtree (0, 0, 13, 17, 3, 2), Amari Cooper (1, 0, 1, 0, 4, 6), Jared Cook (5, 5, 6, 4, 2, 4), Seth Roberts (3, 6, 3, 5, 6, 6), DeAndre Washington (3, 0, 2, 3, 3, 3), Cordarrelle Patterson (4, 4, 6, 2, 2, 1), Jalen Richard (2, 3, 0, 2, 2, 1), Marshawn Lynch (3, 3, 2, 4, 3, 3), Johnny Holton (2, 7, 4, 0, 0, 1), Clive Walford (0, 4, 4, 0, 0, 0), Lee Smith (1, 0, 0, 1, 3, 0), Jamize Olawale (0, 2, 0, 0, 0, 0), Isaac Whitney (0, 1, 0, 0, 0, 0)





Carries: Marshawn Lynch (26, 17, 7, 16, 25, 19), DeAndre Washington (6, 6, 4, 2, 1, 2), Jalen Richard (2, 1, 0, 0, 4, 0), Cordarrelle Patterson (0, 2, 0, 1, 0, 0), Jamize Olawale (0, 1, 0, 0, 0, 0)





RZ Targets: Michael Crabtree (0, 0, 0, 5, 1, 0), Amari Cooper (1, 0, 0, 0, 0, 1), Jared Cook (3, 0, 0, 0, 0, 0), Cordarrelle Patterson (0, 0, 0, 1, 0, 0), Seth Roberts (0, 1, 0, 0, 0, 0), Marshawn Lynch (0, 1, 0, 0, 0, 0), Jalen Richard (1, 0, 0, 0, 0, 0), Johnny Holton (0, 1, 0, 0, 0, 0), Lee Smith (0, 0, 0, 1, 0, 0)





RZ Carries: Marshawn Lynch (4, 1, 0, 2, 2, 4), Jalen Richard (1, 0, 0, 0, 0, 0), DeAndre Washington (0, 1, 0, 0, 0, 0)





Inside 5 Carries: Marshawn Lynch (2, 0, 0, 0, 0, 1)





Coverage Data (via PFF): Antonio Hamilton (0, 0, 0, 0, 1-4-0, 5-108-1), Dexter McDonald (2-11-0, 3-14-0, 5-50-0, 4-41-0, 3-23-0, 0), Sean Smith (5-57-0, 1-29-0, 0, 3-53-0, 0, 5-47-0), T.J. Carrie (5-52-1, 4-71-0, 5-99-0, 1-13-0, 2-18-0, 4-58-1)





Pittsburgh Steelers





Targets: Antonio Brown (12, 15, 18, 3, 0, 0), LeVeon Bell (14, 6, 10, 6, 8, 0), Martavis Bryant (6, 6, 10, 6, 4, 7), Juju Smith-Schuster (0, 5, 0, 6, 7, 10), Jesse James (4, 2, 12, 5, 1, 2), Eli Rogers (7, 2, 5, 2, 4, 1), Vance McDonald (0, 0, 6, 0, 5, 2), Justin Hunter (1, 0, 0, 0, 1, 0), Xavier Grimble (1, 3, 2, 1, 0, 1), Darrius Heyward-Bey (0, 0, 0, 1, 0, 0), Fitzgerald Toussaint (0, 0, 0, 0, 0, 3), Roosevelt Nix (0, 1, 1, 0, 0, 1)





Carries: LeVeon Bell (20, 18, 13, 24, 14, 0), James Conner (0, 3, 2, 3, 0, 0), Stevan Ridley (0, 0, 0, 0, 9, 17), Fitzgerald Toussaint (0, 0, 0, 1, 0, 5), Martavis Bryant (1, 0, 0, 0, 1, 0), Roosevelt Nix (0, 0, 0, 0, 1, 2), Darrius Heyward-Bey (0, 0, 0, 0, 0, 1)





RZ Targets: Antonio Brown (2, 3, 1, 0, 0, 0), LeVeon Bell (2, 0, 3, 0, 2, 0), Juju Smith-Schuster (0, 1, 0, 0, 1, 2), Jesse James (1, 1, 1, 1, 1, 0), Eli Rogers (1, 0, 2, 2, 2, 0), Martavis Bryant (2, 0, 1, 1, 0, 0), Vance McDonald (0, 0, 0, 0, 1, 1), Justin Hunter (1, 0, 0, 0, 1, 0), Xavier Grimble (1, 0, 0, 1, 0, 0), Darrius Heyward-Bey (0, 0, 0, 1, 0, 0), Roosevelt Nix (0, 0, 1, 0, 0, 0)





RZ Carries: LeVeon Bell (0, 0, 2, 6, 4, 0), Stevan Ridley (0, 0, 0, 0, 2, 3), Fitzgerald Toussaint (0, 0, 0, 0, 0, 3), Roosevelt Nix (0, 0, 0, 0, 1, 2), Martavis Bryant (1, 0, 0, 0, 0, 0)





Inside 5 Carries: LeVeon Bell (0, 0, 1, 2, 0, 0), Roosevelt Nix (0, 0, 0, 0, 1, 2), Stevan Ridley (0, 0, 0, 0, 0, 2), Fitzgerald Toussaint (0, 0, 0, 0, 0, 1), Martavis Bryant (1, 0, 0, 0, 0, 0)





Coverage Data (via PFF): Artie Burns (5-55-1, 2-25-0, 1-7-0, 4-67-0, 0, 2-35-0), Cameron Sutton (0, 1-27-0, 2-19-0, 3-17-1, 0, 1-17-0), Coty Sensabaugh (2-57-1, 6-62-2, 3-39-0, 0, 0, 0), Joe Haden (0, 0, 0, 0, 4-65-1, 2-87-0), Mike Hilton (1-12-0, 0, 1-8-0, 3-15-0, 0, 3-18-0), William Gay (2-14-0, 1-3-0, 0, 1-5-0, 0, 1-5-1)





Tennessee Titans





Targets: Delanie Walker (5, 5, 9, 10, 5, 5), Rishard Matthews (0, 0, 5, 8, 4, 2), Eric Decker (4, 6, 5, 5, 10, 6), Corey Davis (4, 4, 6, 5, 9, 2), DeMarco Murray (4, 2, 3, 1, 4, 0), Jonnu Smith (0, 1, 0, 1, 2, 3), Taywan Taylor (2, 2, 1, 0, 1, 0), Derrick Henry (2, 0, 0, 2, 1, 2), Phillip Supernaw (0, 1, 1, 0, 0, 0), Harry Douglas (3, 0, 0, 0, 0, 0), Luke Stocker (0, 0, 0, 1, 0, 1), David Fluellen (0, 0, 0, 0, 1, 0)





Carries: DeMarco Murray (12, 11, 11, 18, 15, 0), Derrick Henry (13, 11, 8, 7, 8, 28), Taywan Taylor (0, 0, 0, 0, 0, 1), Eric Weems (0, 0, 1, 0, 0, 0)





RZ Targets: Delanie Walker (1, 0, 0, 2, 1, 1), Eric Decker (0, 0, 0, 1, 3, 0), Rishard Matthews (0, 0, 0, 2, 0, 0), Corey Davis (0, 0, 0, 1, 1, 0), Derrick Henry (0, 0, 0, 0, 0, 1), Jonnu Smith (0, 0, 0, 0, 1, 0)





RZ Carries: Derrick Henry (3, 0, 2, 2, 3, 3), DeMarco Murray (2, 0, 0, 1, 1, 0)





Inside 5 Carries: DeMarco Murray (1, 0, 0, 0, 0, 0), Derrick Henry (1, 0, 0, 1, 1, 0)





Coverage Data (via PFF): Adoree' Jackson (3-34-0, 1-57-0, 2-29-0, 9-88-0, 1-3-1, 2-14-0), Brice McCain (0, 3-37-0, 0, 3-25-0, 1-14-1, 0), LeShaun Sims (1-16-0, 2-20-0, 2-26-0, 3-28-0, 0, 0), Logan Ryan (2-20-0, 5-44-0, 4-29-0, 3-38-0, 0, 1-8-0), Tye Smith (0, 0, 0, 0, 3-61-0, 2-24-0)